الفيضانات أتلفت 80% من مزارع الموز.. والي سنار يشيد بإسهامات (حاج معاوية البرير) في دعم المتضررين بالولاية

الخرطوم: السوداني

قال والي ولاية سنار الماحي محمد سليمان، إن السيول والفيضانات بالولاية خلفت خسائر كبيرة في الممتلكات، فضلاً عن تلف أكثر من 80% من مزارع الموز. فيما أعلن عن دعم مجموعة شركات معاوية البرير لمزارعي الولاية المتضررين من الفيضانات بتوفير شتول محصول الموز.

وقال الماحي خلال زيارته أمس لمعمل معاوية البرير لتكنولوجيا النبات التابع للمجموعة بمنطقة التمانيات شمال بحري، إنّ هذا المشروع يعتبر إنجازاً كبيراً وتطوراً في المجال الزراعي، وأضاف: “الولاية تتّجه لتطوير الزراعة واستخدام التقانة الحديثة”، وأشار الماحي إلى أن مجموعة البرير أسهمت في حل كثير من قضايا المجتمع ودعمت الولاية في مشروعات مكافحة كورونا، والمتضررين من الفيضانات الأخيرة، وقال: “قمنا بحل قضايا الفيضانات المتعلقة بالسكن وإصحاح البيئة، والآن نعمل على حل مشاكل المزارعين المتضررين”.

من جهته، قال الحاج معاوية محمد أحمد البرير رئيس مجلس إدارة مجموعة معاوية البرير، إن استخدام التقانة الزراعية الحديثة يسهم في مضاعفة الإنتاج، وأوضح حاج معاوية أن هذا المشروع التقني يسهم في نمو الاقتصاد ويوفر عملة أجنبية كانت تُصرف في شراء الشتول من الخارج، وأبان أن المشروع يسهم في تشغيل الخريجين في مجال الزراعة، وأكد أن الشركة قادرة على إنتاج مليون شتلة موز في العام بالإضافة للمحاصيل الأخرى.

يُذكر أن مجموعة معاوية البرير الزراعية من المستثمرين بولاية سنار عبر شركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي في مساحة ٣٥ ألف فدان مزروعة بعدة أصناف بمحلية أبو حجار جنوب ولاية سنار، بالإضافة إلى محالج معاوية البرير للحلج والتزغيب بمنطقة كساب شرق سنار.