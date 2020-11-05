كسلا تعلن إغلاق الحدود مع إثيوبيا



الخرطوم: السوداني

أعلن أمين حكومة ولاية كسلا فتح الرحمن الأمين اليوم الخميس، إغلاق الحدود بين الولاية ودولة إثيوبيا اعتباراً من اليوم إلى حين إشعار آخر.

ويأتي قرار إغلاق الحدود نظراً للتوترات الأمنية التي تشهدها إثيوبيا هذه الأيام في منطقة إقليم التقراي المجاور للولاية.

وأوضح فتح الرحمن، أنه سيتم التوجُّه إلى المنطقة المُتاخمة لدولة إثيوبيا مع محلية ود الحليو للوقوف على الأوضاع والقيام بالإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه، مشدداً في ذات الوقت بأن السلطات لن تسمح لأيِّ أفراد أو مجموعات بالدخول إلى الولاية وفي حوزتهم أسلحة، وقال إن هنالك لجنة سيتم تشكيلها أيضاً للنظر في كيفية التعامُل مع المدنيين الذين قد يلجأون للأراضي السودانية.