شعبة المخابز تدعو لإعادة النظر في تسعيرة الخبز عقب ارتفاع التكلفة

الخرطوم: السوداني

دعت شعبة المخابز بولاية الخرطوم الجهات المختصة لإعادة النظر في تسعيرة الخبز، عقب ارتفاع تكلفة صناعته.

واشار السيد الباقر عبد الرحمن إبراهيم، الأمين العام للشعبة – في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشعبة اليوم الخميس بمباني الغرف الصناعية – الى ارتفاع تكلفة مدخلات صناعة الخبز غير الدقيق، مبيناً أن تكلفة المدخلات الأخرى تمثل 70% بينما يمثل الدقيق 30%.

وأعرب عن أمله في أن يتم فك احتكار استيراد الخميرة، التي ارتفعت تكلفتها الى أكثر من ستة آلاف جنيه للكرتونة.

وأكد أهمية توفير احتياجات ولاية الخرطوم من الدقيق المدعوم (50) ألف جوال يومياً، بينما المتوفر حالياً (33) ألف جوال.

وقال إن إعادة آلية توزيع الدقيق من المطاحن إلى المخابز من المحليات مرة أخرى للوكلاء ساهم مرة أخرى في زيادة تسعيرة الدقيق المدعوم بزيادة رسوم الترحيل.

وتحدث حول المشاكل التى تواجه صناعة الخبز، منها تذبذب التيار الكهربائي وارتفاع وشح الجازولين.

وأكد أهمية تكثيف الرقابة لتفادي التجاوزات في أسعار الغاز، وقال: هنالك (200) مخبز تعمل بالمولدات، بينما تعمل (42 ) مخبزًا بالجازولين.