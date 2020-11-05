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وزير الدفاع الأمريكي يكتب رسالة استقالته

اخبار العالم
By alsudani 0

السوداني: وكالات

نقلت شبكة “أن بي سي” الأمريكية عن مسؤولين في البنتاغون، أن وزير الدفاع مارك إسبر أعد رسالة استقالته من منصبه.
وأوضح المسؤولون أن إسبر أعد رسالته باعتباره أحد وزراء الحكومة الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات.

alsudani
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