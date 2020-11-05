جامعة الخرطوم تلوح بتعليق الدراسة عقب ظهور إصابات بـ “كورونا” وسط منسوبيها

الخرطوم: السوداني

لوحت جامعة الخرطوم في السودان بتعليق الدراسة مضطرة إذا لاحظت التهاون والإخلال بالالتزامات والشروط الصحية المطلوبة ضد جائحة كورونا في الوسط الجامعي.

و كشف مجلس عمداء الجامعة عن رصد إصابات أكيدة بفيروس كورونا، وحالات اشتباه وسط أساتذة وطلاب وعمال وموظفي الجامعة، تم التعامل معها بواسطة لجنة الطوارئ الصحية.

وأكد مجلس عمداء جامعة الخرطوم في بيان صحفي اطلعت عليه ( السوداني)، أنه عقد اجتماعا طارئا اليوم الخميس لمناقشة الأزمة الصحية، خاصة مع حرص الجامعة على سلامة جميع منسوبيها ومواصلة الدراسة في نفس الوقت وفقا للمصفوفة المعلنة، وحتى لا يتأخر الطلاب نتيجة العديد من المعوقات التي صاحبت هذا العام.

وشدد البيان على أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية التي تبناها مجلس العمداء، موضحا أن إدارة الجامعة لاحظت أن هناك عدم التزام بالاشتراطات الصحية بين منسوبيها.

ودعا البيان إلى الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة وتعقيم الأيادي، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة ستعمل مع عمداء وعميدات الكليات على مراقبة الوضع.

ولفت البيان إلى أن الجامعة إذا لاحظت الإخلال بالالتزامات الصحية، ستضطر آسفة إلى تعليق الدراسة.