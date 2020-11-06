ايا كان الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون فلن يكسب العرب شيئا

جرت في يوم الثلاثاء الثالث من شهر نوفمبر2020 الانتخابات الرئاسية الامريكية التاسعة والخمسون لاختيار الرئيس الامريكي الخامس والاربعين على مدى 230 عاما من عمر الولايات الامريكية المتحدة من لدن جورج واشنقطون اول وآخر رئيس جمهورية مستقل.وحسب الدستور الامريكي…وهو في الاصل مكون من سبع مواد فقط في اربع اوراق.

الانتخابات الرئاسية يتم إجراؤها في اول ثلاثاء بعد اول اثنين من كل سنة رباعية. وهي انتخابات غير مباشرة يتم الاقتراع فيها على ثلاث مراحل الاولى يصوت فيها كل الناخبين الامريكان المسجلين لاختيار مناديب الكلية الانتخابية التي تتكون من عدد يساوي عدد نواب كل ولاية لمجلس النواب زائدا عدد ممثلي الاثنين لكل ولاية في مجلس الشيوخ ويبلغ عدد أعضاء المجمع الانتخابي 538 عضوا Electoral College .اما ممثلي مجلس النواب فهو بحسب عدد السكان وأكبر عدد هو لولاية كاليفورنيا .

والتصويت الذي تم يوم الثلاثاء لاختيار اعضاء المجمع الانتخابي وتحدد انظمة كل ولاية ان كان الفائز بأغلبية اصوات الناخبين يفوز بكل أعضاء المجمع من الولاية المعنية او بحسب نسبة ما ناله من أصوات.فاذا تم هذا فسوف يجتمع اعضاء الكلية الانتخابية لإجراء المرحلة الثانية من التصويت ثم اذا فاز أحد المرشحين المستقلين السبعة والعشرين الآخرين من غير مرشحي الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي فيمكن اختيار رئيس مستقل.

ومن اولئك ملكة جمال سابقة وكاهنة حاليا وأحد مليارديرات النقود الرقمية وأحد المرشحين من قبيلة النافاهو وهي من السكان الأصليين قبل النزوح الاوروبي للولايات المتحدة الامريكية.والمرحلة الثالثة هي مرحلة اجتماع مجلس الشيوخ الامريكي لتأكيد اختيار الرئيس الذي تم في المرحلتين السابقتين.

ويرأسه نائب الرئيس وذلك لانه حسب الدستور الامريكي الذي يحظر الجمع بين عضوية الجهاز التشريعي والتنفيذي فان نائب الرئيس هو الوحيد الذي تم استثناؤه ولكن لا يرأس اجتماعات مجلس الشيوخ الا في مرات محددة ويتم اختيار رئيس عامل من حزب الأغلبية ونائبه من حزب الاقلية وكذلك لجان المجلسين ولكن بحسب التراتيبية الصارمة بأقدمية.

وقد يرأس نائب الرئيس القائم حينها الجلسة التي يتم فيها تأكيد انتخاب رئيس جديد من غير الرئيس القائم الذي ينوب عنه.ثم يتم أداء القسم في العاشرة صباح العشرين من شهر يناير من السنة القادمة لنائب الرئيس أمام رئيس المحكمة العليا وبعد مراسم القراءة من الإنجيل من ممثل الكنيسة البروتاستنتية اولا ثم الكاثوليكية ثم التوراة وينصرف النائب لانه يحظر ان يتواجد هو ورئيس الجمهورية في مكان واحد.

وفي العاشرة والنصف يؤدي الرئيس المنتخب القسم ويلقي كلمته والمحددة بعشرين دقيقة تماما.وقبلها يكون كل الموظفين الذين عينهم الرئيس السابق ..ان تم تغيير الادارة من جمهورية لديمقراطية والعكس …قد تقدموا باستقلاتهم بما فيهم السفراء والا فسيتم قالتهم .

ولعل من اكثر القضايا التي تمت اثارتها ضد الرئيس ترامب هي قضية اتصال العاملين في حملته الانتخابية بالاتصال بقوى ودول خارجية وهم لا زالوا مواطنين عاديين Private Citizens باعتبار ان هذا يمس الامن الامريكي وتتم محاكمته بموجب قانون هارت لعام 1795 بعقوبة قد تصل لست سنوات سجنا .

وقد تمت محاكمة الرئيس بموجب هذا ولكن لم تتم ادانته والتي تتطلب البية الثلثين والعقوبة الوحيدة هي ازاحته من منصبه ….لان له اغلبية جمهورية فى مجلس الشيوخ والذي يمثل المحكمة بعد رفع الاتهام من مجلس النواب ذي الاغلبية الديمقراطية والذي يمثل النيابة في ذلك.فكم من المواطنين العاديين الذين ليس لهم صفات رسمية في الدولة وغير مفوضين منها في الاتصال بالدول الاجنبية كم من هؤلاء عندنا في البلاد العربية والافريقية كانوا سيحاكمون بموجب ذلك القانون؟.

في ذلك اليوم للانتخابات الرئاسية يتم ايضا انتخاب اعضاء مجلس النواب كاملا وهو يتم كل عامين وكذلك ثلث أعضاء مجلس النواب والذي مدة الدورة فيه ست سنوات.

ولم تحدد عدد دورات للرئيس الامريكي في الدستور إلا بعد اعادة انتخاب الرئيس الديمقراطي فرانكلين ديلانو روزفلت لمدة اربع دورات رئاسية والاخيرة كان فيها مقعدا على كرسي متحرك فتم تعديل الدستور بتحديد دورتين رئاسيتين ولم يتم تحديد دورات لبقية المواقع التشريعية او التنفيذية.

وان بعض أعضاء المجلس من الشيوخ احيانا يأتي على سرير وقد زاد عمره على التسعين عاما خاصة الولايات الجنوبية والتي يطلق عليها ولايات حزام الانجيل. Bible Belt States and USA is A WASP Country

الانتخابات الرئاسية الامريكية يسودها الاهتمام بالقضايا الوطنية التي تهم الناخب الامريكي الذي يستهدفه المرشحين وليس لها علاقة كبيرة بالقضايا الخارجية كما نتصور فهي لا تهم الناخب الأمريكي فقد اصبحت التوجهات الوطنية تلب على القضايا العالمية وهذا ظاهر في الانتخابات الأمريكية فقد صرح الرئيس الامريكي كثيرا ان ما يهمه هو أسر العاملين البيض وتأمين وظائفهم White Working Class Families وخاصة تابروتستانت وهم الذين من المتوقع ان يمنحوه أصواتهم.

وتلك النظرة الوطنية هي ما يتبناها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من خلال دعمه لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي وذلك ما تم من خلال استفتاء الخروج Brexit فلا يأمل العرب والافارقة كثيرا أيا كان الفائز فهو ليس منه وليس لهم .