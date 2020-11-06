بعد الهجوم عليه بسبب شخصية (حسن تسريحة) الفنان الكوميدي وراق عمر: هذه ليست شخصيتي الحقيقية وأقول لهؤلاء (…) الله يسامحكم…

حوار: محاسن أحمد عبدالله

ضجت الاسافير بالهجوم والانتقاد الشديد للفنان الكوميدي عمر وراق الشهير بـ(ود الشوربه) وذلك بعد استضافته في إحدى حلقات برنامج (مساء جديد) بقناة النيل التي جسد من خلالها شخصيته الكوميدية الشهيرة (حسن تسريحة) التي استصحب معها كل أدواتها من أزياء و(فرشاة تسريحة الشعر) التي كانت مسار الجدل والهجوم.

حرصت (السوداني) على معرفة الحقائق من صاحبها والمغزى من فكرة الظهور بفرشاة التسريحة التي وجدت هجوما لاذعا.

فكرة الحلقة

ابتدر عمر وراق حديثه:”تمت دعوتي للحلقة بحكم فيديوهاتي المنتشرة في السوشيال ميديا وان احضر بذات تسريحة وشخصية (حسن تسريحة) مرتديا ذات الازياء المتمثلة في النضارة والفانلة وهي ملك لجدي أهداهم لي لذلك ارتديهم دوما طبعا هذا حسب سيناريو القصة وهذه هي الفكرة التي شاركت على اساسها في الحلقة”.

حقيقة حسن تسريحة

اوضح الكوميدي وراق حقيقة (حسن تسريحة) التي أثارت الضجة:”حقيقة الشخصية الكوميدية التي اجسدها في حسن تسريحة هو شخصية ضعيفة وخجولة لا تستطيع مواجهة الناس يرتدي الفانلة والنضارة التي اهداها له جده ويحمل فرشاة يسرح بها شعره وهي من ادوات الشخصية ولديها اغنية خاصة بها وعندما ظهرت بها في الحلقة افتكر الغالبية العظمى من المشاهدين أنها شخصيتي الحقيقية وهذا غير صحيح فهي تعريف للشخصية فقط لكنهم بدأوا بالهجوم علي شخصي عدا القلة التي تفهمت الفكرة.”

ود الشوربه

فيما كشف وراق عن تجاربه الكوميدية المختلفة الخاصة به واخرى شارك بها مع كبار نجوم الدراما قائلا:”اولا انا خريج كلية الموسيقي والدراما عملت عددا من الأفلام والمسلسلات بشخصيتي الحقيقية ولدي تجارب مختلفة مع عدد من اساتذة الدراما منهم الدعيتر وربيع طه ولدي مسلسل اسمه (ود الشوربه) و(ليدو مان) وفيلم سينمائي ،كما شاركت في (حكايات سودانية) مع ابوبكر الشيخ ولدي (احوال واهوال) واسكتشات (اب جفه) تتناول مواضيع كوميدية هادفة،كما لدي برنامج اسمه (العجلة دبل) تبث على قناتي باليوتيوب”.

هجوم وانتقاد

في الختام عبر وراق عن حزنه الشديد من الهجوم الذي شن عليه والذي وصفه بالغير مبرر والنقد الغير بناء -حسب قوله- :”أنا مع النقد البناء الهادف الذي له صلة بالرسالة التي اقدمها لان هناك أشخاص ينتقدون ليس لهم علاقة بالنقد وهو الأمر الذي ضايقني وعبركم اقول لهم “الله يسامحكم”.