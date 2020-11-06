أقمح بلا ري؟

كان التربويون يقولون صورة خير من الف كلمة، مثمنين وسائل الايضاح. بدلاً من تحدث الصغار عن حجم الفيل وطول خرطومه في كلام كثير اعرض عليهم صورة الفيل. والاعلاميون كانوا يقولون الصورة لا تكذب ، هذا طبعا قبل الفوتوشوب والحيل الكمبيوترية.

ليت الاعمدة الصحفية تتطور وتصل مرحلة استصحاب الصور. لكنت اليوم صورت لكم عشرات الترع في مشروع الجزيرة مغطاة تماماً بالحشائش (من القيفة للقيفة) صراحة لا اعرف مصدر هذه الكلمة.

زراعة القمح وكل زراعة المدخل الاول هو الري ولا زراعة بلا ري. ومقولة الزراعة مواقيت لكل المحاصيل ولكنها كانها خُلقت للقمح اذ له موعد زراعة اذا تجاوزه لا ينتج وان انتج تكون الانتاجية ضعيفة جداً. قد لا تسدد ما صُرف عليه هذا عندما كانت المدخلات الاخرى معقولة السعر اما اليوم فكل العمليات الفلاحية الاولية تضاعفت عدة مرات بسبب رفع الدعم عن الوقود.طبعا ناس الحكومة وتحديدا وزارتي المالية والطاقة سيقولون لم يطل رفع الدعم جازولين الزراعة وسنقول لهم كلام صحيح ولكن اصحاب الالات يتحججون بذلك وقد رفعوا كل الاسعار على طريقة رفع الدعم وربما معهم حق لان هذه الآلات تستهلك بطاريات واطارات وزيوت وكل ذلك طار السما. بالمناسبة حدثني ثقة ان الجمارك على اطارات التركترات والالات الزراعية 30 % وعلى كفرات (لساتك) السيارات 10 % طبعا ناس الجمارك عليهم بالحجم ولا يهمهم الاطار المنتج والاطار للرفاهية.

كل هذه مؤشرات سالبة لا تشجع على زراعة القمح وخصوصا عدم ضمان الري. القمح يحتاج الى ريات لا تقل عن السبعة ويفضل ثماني ريات والترع (المحششة) التي نراها يومياً لن تسقيه أكثر من رية او ريتين. لذا اقترح على وزارة الري ان لم تستطع تنظيف الترع ان تساهم مع ادارة السجون في توسعة السجون التي يحتاجها المعسرون من المزارعين بعد ان يدفنوا كل الاسمدة والتقاوي في ارض لم يصلها الماء. ( انه القمار الحلال).

شد ما يزعج في موضوع القمح اشارات تلتقط من هنا وهناك بان الحكومة لا تريد القمح المحلي ووجع راس سعر التركيز وربما يتوفر لها قمح مجاني من (الاصدقاء) الجدد ، بالله العالم دا فيه من يدفع بلا اجندة وسداد فواتير تحت الطاولة. تقول العرب تموت الحرة ولا تأكل بثديبها. لماذا بعض الحكومات تاكل بثدييها وفخذيها كمان؟

اذا ما صح ان الحكومة عينها على الاعانات والهبات القمحية وزاهدة في القمح المحلي تكون (كمن دفق موية على السراب) او لو قارنت القمح المشبع بالإشعاع ورخص سعره وما تدفعه للمحلي تكون لا بتعرف اقتصاد ولا صحة.

كتبت قبل سنتين في مثل هذه الايام مقالاً بعنوان (أقمح بلا ماء) وبعدها بيومين جاء وكيلا الزراعة والري وعدد من المهندسين ووقفوا على الواقع وعالجوا الأمر بسرعة يشكرون عليها كان ذلك في ديسمبر 2018 م.

هل سيتحرك وزير الري و وكيل الري ليرا باعينهما الحال أم ما لهما ومال الخلاء والشقاوة.

هي الكراكة دي شنو؟ وبتعمل شنو؟