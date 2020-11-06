تقاسيم.. تقاسيم.. تقاسيَم

كمال حامد

** نبدأ بالتلفزيون القومي هذا الأسبوع لان الأمر وصل إلى تلويح بالاضراب وقطع الارسال وهذا امر لم يسبق بما يؤكد ان المشكلة كبيرة، ونحتاج العبارة التي تكررت كثيرا مؤخرا (دراسة جذور المشكلة).

** اعلم علم اليقين بمعاناة العاملين في التلفزيون والإذاعة، ولكن العمل الاعلامي ينسيك نفسك وأسرتك، ولا يصرخون الا اذا بلغ السيل الزبد وكما يقول لنا كبارنا(بتموتو بسكين ميتة).

** الادارات دائما تتعلل بأن العمالة زائدة وفايضة، وهم يعلمون السبب في الحكومات المتعاقبة وح التعيينات السياسية ولكن هذه لعمالة أحبت العمل واخلصت في الأداء وستظل الحاجة لهم حسب طبيعة التطور وفتح القنوات المتخصصة، وغريب ان تردد الادارات بوجود فائض عمالة، وياتون للعمل بالغرباء الذين يجدون المساعدة وأحيانا التوجيه من العمالة الفائضة.

** نأمل من صديقنا الاخ لقمان التعامل بهدوء مع المشاكل، وانصحه بالاستعانة بكبار العاملين في الهيئة فسيجد منهم الرأي السديد والحلول للمشكلة وجذورها.

** في لقاء لوفد اعلامي سوداني لمصر مع السيد صفوت الشريف، الوزير القوي قال ضمن ما قال (محدش عندي ما بشتغلش وما حدش عندي يروح المعاش ويقعدلي في بيتو ليه؟ عندنا قنوات النيل المتخصصة وعندنا مدينة الإنتاج الاعلامي ما بنفرطش في حد علمناه ودربناه).

** قرآت بوجود خلافات في قناة سودانية ٢٤ وليت ان يكون الخلاف في تلك المادة المبثوثة وتحدثت واحدة عن أفضل الطرق لصناعة العرقي (اي والله العرقي) وليتهم حققوا وحاسبوا وأعلنوا ذلك للرأي العام.

** اما قناة النيل الاز ق فقد اهتزت سمعتها بشدة لفقرة استضافة حسن تسريحة وامتلأت المواقع بالشتم وأحدهم طالب بسكين للسلخ وارسلت بعضها لاصدقائي في القناة، حاول المخرج الناجح ايمن بخيت اقناعي بانها فقرة تمثيلية من ممثل معروف خريج دراما لعلاج ظاهرة فتظاهرت بالاقتناع ولكني ارى ان العلاج يكون بدراسة الظاهرة واقناع المشاهد بانها تمثيل ووضع الحلول، حتى لا يتكرر مستقبلا حسين حواجب او حسون قرمصيص.

** تابعت حوارا في قناة امدرمان مع الفنانة نانسي عجاج وتطرق للكثير وليته تطرق للحياة الاجتماعية للفنان للتعريف به لمعحبيه حتى لا يترك امر الحالة الاجتماعية للمشاهير للإشاعات المغرضة.

**، كتبت مرات منتقدا الفنانة نانسي عجاج، ولكنها اقنعتني بفنها حين ادت الاغنية الخالدة خاف من الله للفنان الخالد محمد وردي ووجدت الفرصة لاعبر لها عن تقديري في تونس حيث اقمنا معا لأيام قبل عامين في مهرجان الإذاعة والتلفزيون وكنت ضمن لجنة التحكيم وكانت ضيفة شرف قدمتها للمهرجان ونجحنا بمساعدة المدير العام المهندس عبد الرحيم سليمان لتشارك بأغنية وادت مرحبتين بلدنا حبابة للمبدعين شمس الدين حسن خليفة وحسن خليفة العطبراوي واجادت وانتزعت التصفيق.

** يحتفل غدا اتحاد الكرة باليوبيل الفضي للدوري الممتاز، وأعود بالذاكرة للفكرة وما وجدته من معارضة من أعضاء النجاح، وناضلنا مع الاتحاد مع بداية تكوين اول إدارة كاملة للرياضة في التلفزيون، بعد أن كانت قسما او قطاعا تابعا للأخبار او الثقافة وكانت بدايتنا بتثبيت أركان الدوري الممتاز وليت من اهداف الاحتفال مناقشة سلبيات وايجابيات المشروع.

*نقطة نقطة*

** المذيعة ومقدمة البرامج الناجحة جدية عثمان تواصل عطاءها من عاصمة الضباب وتواصل معي بمقالاتها واخر ما كتبت عن معشوقتها مدينة بورتسودان، جدية تحتفي في لندن بزوارها من الزملاء واذكر دعوتها لشخصي مع الزملاء من BBC.

** ليتنا كنا لنشارك أهلنا في توتي وهلال بورتسودان فرحة الصعود والعودة الممتاز وكذلك نشارك أهلنا في عطبرة الحزن لهبوط الاهلي والفلاح، هكذا الدنيا ناس طالعة وناس نازلة.

** الدولار يواصل الصعود ويعلنون كل مرة (صعود مفاجئ) المفاجأة لو عاد كما كان.

** في إسرائيل علقوا بأن خسارة ترامب خسارة لنتنياهو وليس لإسرائيل وهل نقول َمثلهم خسارة البرهان وحمدوك؟ إذ كانوا الاربعة (ترامب، نتنياهو، البرهان، حمدوك،) في آخر قمة رباعية بغرض التطبيع.

** عدة شاحنات تحمل خمسة وخمسين عربة مهربة ضبطتها شرطة الشمالية، السؤال كيف عبرت كل الممرات والمنافذ الحدودية.؟

** انطلقت عدة نكات حول الدقيق الاسرائيلي البعض طلب تحديد المخابز او وضع علامة عليها اما صديقي العطبراوي فقال انه أضاع صلاتي الظهر والعصر وظن انه اكل رغيفا اسرائيليا.

** الأكثر حزنا على التطبيع هم اللاجئون السودانيون في اسرائيل بعد اعلان تل أبيب انها ناقشت مع البرهان وحمدوك عودتهم البلاد، المعروف انهم هاجروا وطلبوا اللجوء لتعرضهم لمضايقات ومنهم من ذكر انه مثلي ولا يقدرون حالته المايلة (اخص عليك).

** ارتاح لاخبار عودة المفصولين لاعمالهم بدون وجه حق في الشرطة والقصر الرئاسي والطيران والطاقة، منهم من كان تمكين وفصله تمكين واعاده تمكين وكثيرون في الانتظار.