مجلس تسيير شركة السودان للأقطان يؤجل اختيار المدير العام

الخرطوم : رحاب فريني

أرجأ مجلس تسيير إدارة شركة السودان للأقطان في اجتماعه الأول اختيار المدير العام للشركة للتشاور. وبحث الاجتماع إمكانية إعادة اللوائح الداخلية ولوائح لجنة التسيير.

وأعرب رئيس المجلس عن أمله فى ترتيب لقاءات للمجلس مع رئيس مجلس الوزراء ووزارتي المالية والزراعة وبنك السودان المركزي للوقوف على الخطة المستقبلية للشركة ولإزالة المعوقات التي تواجه عملها، مؤكداً أن الفترة المقبلة تشهد الإرتقاء بإنتاج محصول القطن لضمان استجلاب عملات صعبة ، كاشفاً عن عزم المجلس عقد إجتماعات متواصلة ووضع استراتيجية من أجل طفرة نوعية لتطوير محصول القطن ، داعيا العاملين بالشركة للاستمرار.

وأشار الاجتماع إلى ضرورة إزالة عقبات تمويل عمليات زراعة القطن وتقدم المجلس في اجتماعه باقتراح للسعرالتركيزي لمحصول القطن للموسم الحالي.