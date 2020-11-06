رحيل الفنان الموسيقي الكبير عثمان مصطفى

الخرطوم: السوداني

غيب الموت اليوم الجمعة الموسيقار السوداني الشهير الأستاذ عثمان مصطفى، بأحد مشافي الخرطوم، بعد معاناة طويلة مع المرض، ظل خلالها صابرا محتسباً ينضح ابداعاً وعطاءً وحباً لهذا الوطن.

عمل الفقيد بالتدريس للموسيقى وتخرج على يده عدداً من المبدعين و رموز فن الغناء في السودان، وكان فنانا بارزاً متميزاً في مجال الغناء وعلوم الموسيقى.

وسجل العديد من الأغنيات والأعمال الموسيقية الخاصة في السودان وخارجه، كما ساهم الفقيد في العمل النقابي بالسودان وشغل أمين عام اتحاد الفنانين الغنائيين السودانيين لفترة من الزمان.