بعد الوصول إلى أديس أبابا منتخبنا الوطني يواجه نظيره الإثيوبي في تجربة ودية

الخرطوم :السوداني

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح أمس ( الخميس) ، برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، امين الجابري، لخوض مباراة إعدادية امام المنتخب الاثيوبي عصر اليوم، في طريق التحضير لمواجهتي غانا يومي 12 و 17 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات امم افريقيا التي ستقام بالكاميرون 2022م، وحلت البعثة في فندق جوبتير، هذا وقد أجرى (صقور الجديان) حصة تدريبية عند الساعة الرابعة بتوقيت إثيوبيا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة هوبير فيلود المدير الفني للمنتخب، وطاقمه المعاون بقيادة الكابتن خالد بخيت المدرب العام، وكان تمثيل السفارة السودانية في إثيوبيا والاتحاد الاثيوبي في استقبال البعثة بالمطار.

وينتظر أن يعمل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني خلال تجربة اليوم الودية على تحقيق الاستفادة المطلوبة قبل مواجهة نظيره الغاني حيث يتوقع أن يمنح الجهاز الفني الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في مباراة اليوم