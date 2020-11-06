السودان وجنوب السودان يؤكدان احترام كل دولة لسيادة الطرف الآخر على أراضيها

الخرطوم: السوداني

أكدت وزيرة الدفاع بحكومة دولة جنوب السودان انجيلينا تبينج على أهمية التعاون بين السودان وجنوب السودان .

وقالت لدى لقائها بمكتبها اليوم بجوبا د. معاذ تنقو رئيس المفوضية القومية للحدود، واللواء بشير الباهي الأمين العام للمفوضية وبحضور سفير السودان بجوبا (جمال مالك قريش)، إن التعاون بين البلدين سيجعل من الحدود أنموذجاً في القارة الأفريقية، مبينة أنها أطول حدود بين بلدين في القارة والأكثر كثافة سكانية، مشيرة إلى أن التعاون سيعود لسكان الحدود بمنافع كثيرة.

وقال د. تنقو إنه تم التفاكر حول العلاقات الودية وسبل تطويرها عبر اعمال المفوضية المشتركة للحدود بين البلدين والتنسيق بين اللجنة السياسية الأمنية المشتركة ومفوضية الحدود المشتركة من أجل تسهيل فتح المعابر والإسراع بعملية ترسيم الحدود بين البلدين، وأشار تنقو إلى أنه تم توجيه اللجنة الفنية لترسيم الحدود برفع تقريرها عن وجهات نظر الدولتين في مسار الحدود. وأضاف رئيس المفوضية القومية للحدود أن اللقاء مع وزيرة دفاع جنوب السودان تم خلاله التأكيد على أهمية دور المفوضية المشتركة للحدود في التنسيق مع اللجنة الأمنية السياسية المشتركة وتحديد الخط الصفري تمهيداً لفتح المعابر، وقال إن اللقاء أكد على احترام كل دولة لسيادة الطرف الآخر باقليمه كما كان عليه الحال في 1 / 1/ 1956م.