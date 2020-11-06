عاجل| الموت يغيب المقريء السوداني الشهير الشيخ (نورين) إثر حادث سير مروع

الخرطوم: السوداني

غيب الموت اليوم الجمعة المقريء السوداني الشهير الشيخ (نورين محمد صديق) إثر حادث سير مروع في طريق عودتهم إلى الخرطوم من رحلة دعوية من مدينة حلفا شمالي السودان، فيما أصيب عدد من مرافقيه الحفاظ إصابات متفاوتة بعضها حرجة.

ونعى الداعية الاسلامي الشيخ محمد هاشم الحكيم الفقيد مترحماً عليه بقوله: ( فقد كبير لحملة القرآن وفاة الشيخ القاريء الفاضل نورين محمد صديق وعدد من الحفاظ في حادث سير بالكيلو 18 عائدين من رحلة دعوية من الشمالية، اللهم اغفر له وارحمهم واعف عنهم).

حفظ الفقيد القرآن الكريم بخلوة الشيخ المكي الشيخ عبدالرحيم الشيخ الرشيد بالفرجاب شمالي كردفان شرق بارا، تخرج منها في العام 1996.

وانخرط في العمل الدعوي وامامة المساجد منها مسجد الخرطوم الكبير والحاج يوسف مربع 10 إلى ان انتقل مؤخرا إلى مجمع النور الاسلامي بضاحية كافوري بالخرطوم.

خلّد الفقيد مكتبة صوتية ضخمة للقرآن الكريم بعدة إذاعات وقنوات فضائية و وسائط التواصل، بصوته العذب وتلاوته الندية التي تخشع لها القلوب.

أسرة (السوداني) تتقدم بأحر التعازي لأسرته و طلابه و معارفه ومحبيه وللشعب السوداني قاطبة في مصابهم الجلل، سائلين الله تعالى أن يتقبله قبولا حسناً ويسكنه الفردوس الأعلى.