بالصور.. مواقع التواصل الاجتماعي في السودان تتوشح الحزن برحيل مزماراً من آل داوود المقريء (نورين)

الخرطوم: محمد الطاهر

توشحت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان الحزن برحيل مزمارا من مزامير آل داوود المقريء السوداني الشهير الشيخ نورين محمد الصديق مساء اليوم الجمعة وعدد من مرافقيه في حادث سير مروع بالكيلو 18 بطريق شريان الشمال.

واجتاحت الأحزان الصفحات والقروبات السودانية على منصات التواصل الاجتماعي، وأعاد عشرات المئات من مستخدمي مواقع التواصل مقاطع فيديو للفقيد بصوته العذب الندي مرتلاً للقرآن.

وكتب الإعلامي السوداني محمد عثمان بحزن عميق ( اتصلت اليوم بهاتف الشيخ نورين رد عليّ أحدهم قائلاً ” ده تلفون شيخ نورين لكن أنا ما شيخ نورين ، شيخ نورين إتوفى في حادث).

مضيفاً (لاحول ولا قوة إلا بالله ، اللهم اربط على قلوبنا وأجرنا فيما أصابنا وارحم شيخنا واجعل الفردوس الأعلى مقامه واجعل القرآن أنيسه وجليسه).

وكتب القيادي الاسلامي البارز د. أمين حسن عمر: ( ولن يعتاد الناس سريعا أنه لن يصدح بعد هذا المساء بصوته الرخيم الجميل مجوداً ومرتلا ومنغما في جرس صوت مخبت خاشع منيب).

وأردف (لقد كان صوت نورين العذب يجذب المصلين إلى حيث يكون وحيث يقرأ وحيث يصلي كما تجذب الأزهار الملونة الفواحة أسراب النحل العطشى للرحيق، فقراءة شيخ نورين المترسلة المموسقة التي تظهر المباني وتكشف عن المعاني، تعين المتدبرين على ترحال وئيد في معاني الكتاب المبين).

فيما كتبت إحداهن ( والله الذي لا إله إلا هو لم يوجعني فقد بعد رحيل والدي كفقد شيخ نورين الذي نزل خبره عليّ كالصاعقة).

وتوفي المقريء الشهير نورين الصديق مع عدد من مرافقيه مساء اليوم الجمعة في طريق عودته إلى الخرطوم من رحلة دعوية شمالي السودان، إثر حادث سير مروع، و ستصلى عليه صلاة الجنازة مع اربعة من مرافقيه من حفظة القرآن الكريم، عند الساعة السادسة صباح غدٍ السبت بميدان الخليفة امدرمان.