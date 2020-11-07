( السوداني) تكشف الأسباب بتأشيرة صربية.. نزار باقي في الكتيبة الهلالية

الخرطوم : السوداني

خلافاً لكل ما يرد في العديد من وسائل الإعلام المحلية، قال مصدر مقرب من الجهاز الفني لنادي الهلال أن لاعب الفريق نزار حامد باقٍ في الكتيبة الهلالية خلال الموسم القادم.

وأضاف المصدر في تصريحات ( السوداني) أن الأنباء التي انتشرت عن الاستغناء عن لاعب الفريق أو حتى إعارته ليست سليمة ولا أساس لها من الصحة.

واوضح المصدر بأن المدير الفني للنادي الصربي زوران ظل منذ وصوله يتابع الفريق، ويدرس مستويات اللاعبين به بناء على المعلومات التي أعطيت له بالإضافة إلى الفيديوهات الموجودة بالاضافة كذلك لمشاهدته للفريق على الطبيعية في المباريات الأخيرة في الموسم المنصرم.

واشار الى ان زوران معجب جدا بنزار حامد، ويرى أن الأخير من الأسماء التي تملك مقدرات مميزة جدا في وسط الملعب بخلاف الخبرة التي يتمتع بها إلى جانب شخصيته داخل الملعب.

ولفت الصربي زوران النظر إلى أن نزار باقٍ بالفريق ومن ضمن الأسماء التي سيعتمد عليها خلال الموسم القادم، مانحا اللاعب تأشيرة البقاء لموسم جديد في الكشوفات الهلالية.