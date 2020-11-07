بشة: إستهلالية جديدة في حضرة صاحب المقام الرفيع

عقب تعيين قائد الهلال الأسبق، محمد أحمد بشير في وظيفة محلل الأداء بالنادي علق قائلاً: “تكليفٌ عظيم وتحدٍ مثير وكبير، واصفًا الخطوة في ذات الوقت بالشرف الباذخ.

وقال اللاعب الشهير بـ”بشة”، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك امس ”الجمعة” إنّه بدأ عمله مع الهلال في استهلالية جديدة في حضرة المقام الرفيع.

وأضاف” أتمنى أنّ أشكّل خلالها إضافة حقيقية مع أساتذتي في الطاقم الفني، وأنّ أكون خير معين لإخوتي اللاعبين”.

وأكمل” منذ أنّ توقفت عن الركض داخل المستطيل الأخضر، عكفت على التحصيل الأكاديمي ما بين أوروبا وآسيا أملاً في إشباع رغبتي الجامحة في التسلّح بالعلم والمعرفة والدراية والإلمام الكامل بمتطلبات وظيفة محلل الأداء”.