الإمارات تلغي تخفيف العقوبة في “جرائم الشرف” وتسمح بإقامة غير المتزوجين معاً

السوداني: وكالات

ألغت الإمارات، مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة التي تثير سجالات كبيرة في العالم العربي، مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة الخليجية.

وجاءت الخطوة في إطار سلسلة من التعديلات القانونية، شملت السماح لغير المتزوجين بالإقامة معاً، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية اليوم، إنّ رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.