بايدن رئيساً بالرقم 46 للولايات المتحدة

الخرطوم: السوداني

بات المرشح الديمقراطي جون بايدن الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية بعد تحقيقه فوزاً صعباً على خصمه الرئيس دونالد ترمب، مرشح الحزب الجمهوري.

جاء فوز بايدن بعد معركة شرسة، تابعها الملايين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وسبق لبايدن، أنّ عمل في منصب نائب الرئيس لمدة 8 سنوات أثناء حكم الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما.

وتأمل الحكومة السودانية بعد فوز المرشح جون بايدن في مواصلة ما بدأه سلفه دونالد ترمب بشأن إجراءات شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب، التي شرع فيها ترمب في الأسابيع الماضية، فَضْلاً عن أملها في تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن ودعم التحول الديمقراطى في السودان.