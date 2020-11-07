كيف فاز بايدن بالانتخابات؟

السوداني: وكالات

بفوزه في ولاية بنسلفانيا، فاز جو بايدن بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي ليصبح الرئيس المقبل، في انتظار أي طعون قانونية.



ومنح الفوز في بنسلفانيا بايدن 20 صوتًا من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي، ليصل مجموع أصواته إلى 273 وتجاوز 270 صوتًا اللازم للفوز في الانتخابات.

وبموجب النظام الأمريكي، ليس إجمالي عدد الأصوات هو ما يحدد هوية الفائز بالسباق إلى البيت الأبيض، بل يعتمد الأمر على تقسيم معين لعدد الأصوات التي يحصل عليها المرشحون في كل ولاية وهو ما يعرف بالمجمع الانتخابي.

يعد المجمع الانتخابي بمثابة هيئة ناخبين تضم 538 عضوا هم المنوط بهم اختيار الرئيس.

ويتم اختيارهم حسب عدد أعضاء مجلس النواب لكل ولاية، وهو العدد الذي يعكس عدد سكان الولاية، إضافة إلى العدد المتساوي لأعضاء مجلس الشيوخ عن كل ولاية. كذلك يضم المجمع الانتخابي ثلاثة ممثلين عن العاصمة واشنطن.

فولاية كاليفورنيا مثلا هي الأكبر من حيث عدد السكان وهو الأمر الذي يظهر واضحا في عدد ممثليها في المجمع الانتخابي حيث لديها 55 عضوا.

بشكل عام، تمنح الولاية جميع أصوات مجمعها الانتخابي لمن يحصل على أغلبية أصوات الناخبين العاديين في الولاية.

على سبيل المثال، إذ فاز مرشح جمهوري بـ50.1 % من الأصوات في تكساس، فإنه يحصل على جميع أصوات المجمع الانتخابي للولاية وعددها 38 صوتا.

وتوجد ولايتان فقط (مين ونبراسكا ) تقومان بتقسيم أصوات المجمع الانتخابي بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.

توزيع أعضاء المجلس الانتخابي على ولايات البلاد هو ما يفسر حقيقة أنه في بعض الحالات يكون الفائز بالسباق الانتخابي هو من حصد عدد أقل من إجمالي أصوات الناخبين.