مجلس الأدوية والسموم يُدوِّن بلاغات ضد سيدات وفتيات يُروِّجن لمُستحضرات تبييض البشرة

الخرطوم: السوداني

دَوّنَ المجلس القومي للأدوية والسموم، عدة بلاغات في مواجهة سيدات وفتيات يقمن بالترويج لمستحضرات تبييض البشرة عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وكشف المجلس في تعميم صحفي له، عن ضبط عدد من الشباب يقومون بتوزيع هذه المستحضرات عبر درّاجات بخارية، إضافة إلى ضبط شابة تقوم بتوزيع حقن تفتيح البشرة ومداهمة منزلها بواسطة الفريق المشترك، وتم تقديم المعروضات للنيابة تمهيداً لمحاكمة المُتورِّطين تحت المواد (15- 16 -31- 18) من قانون الأدوية والسموم .

وحذر المجلس من خطورة استخدام العقاقير المتداولة بين الفتيات بغرض تبييض البشرة لعدم مأمونيتها وعدم تسجيلها، مهدداً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكداً أن مثل هذه العقاقير غير مُسجّلة وغير معلومة الجهة المستوردة ومأمونيتها وأعراضها الجانبية مما قد تؤثر وتؤدي الى مضاعفات خطيرة لمستخدميها.

ونفّذ المجلس، حملات بالتنسيق مع نيابة ومباحث حماية المستهلك تمّت خلالها مُداهمة مُروِّجي المنتجات.