تفاصيل عملية القبض على مرتكب جرائم نهب لعدد من الصيدليات بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

تمكنت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية المباحث الفيدرالية شعبة امدرمان من القبض على المتهم (م ع ش)، 27 سنة الذى إرتكب جريمة النهب بصيدلية الحسينى بأمبدة بعد أن قام بإشهار مسدس فى وجه الصيدلانية التى تعمل داخل الصيدلية وإجبارها على تسليمه الايرادات المالية وجوالها الشخصى وفر هاربا الى جهة غير معلومة مستغلا دراجه نارية بدون لوحات.

واوضح العميد شرطة امين سعيد مدير دائرة التحقيق الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية انه فور ورود البلاغ عن الحادث والذى صادف ظهور مقطع فيديو للمتهم بنهب الصيدلية واشهار مسدس فى وجه الصيدلانية العاملة فى ذلك اليوم ونهب المبالغ المالية والهواتف فى وجود كاميرات المراقبة تم استنفار قوة المباحث وتشكيل عدة فرق ميدانية متخصصة للبحث وجمع المعلومات عن المتهم وتحديد هويته ومسار تحركاته خاصة وان هنالك عدد من بلاغات النهب لصيدليات مختلفة تم تدوينها الامر الذي اوجد إهتمام متعاظم من رئاسة قوات الشرطة وشرطة الولاية وادارة المباحث الجنائية بإعتبار أن الجريمة دخيلة على المجتمع السودانى بجانب أن اسلوب ارتكابها يعتبر جديد.

وقال ان الفرق الميدانية تمكنت من تحديد المتهم بدقة شديدة وزمن قياسي بإستخدام كافة الإمكانيات المتاحة وتم القبض على عدد من المشتبه بهم وبالتحرى معهم تم الوصول للمتهم الرئيس فى بلاغ نهب الصيدلية وبحوزته ادوات الجريمة كاملة وبإخضاعه للتحرى أقر بإرتكابه سرقة عدد من الصيدليات وارشد الى أماكنها وبعرضه على أصحاب تلك الأماكن تعرف عليه جميع الضحايا الذين نالهم منه النهب تحت تهديد السلاح و وتم تسجيل إعتراف قضائي للمتهم بجرائمه.

وأشار العميد أمين الى مقدرة منسوبى المباحث للقيام بدورهم كاملا فى ضبط كل من يعمل على ترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم وتقديمهم للعدالة.

وكان الفريق اول شرطة حقوقى عزالدين الشيخ علي مدير عام قوات الشرطة قد أشاد بهذا الانجاز الذى حققته المباحث الفيدرالية شعبة امدرمان خلال زيارته للإدارة بمقرها بامدرمان ومشيدا ومهنئيا بالانجاز.

مؤكدا أن قوات الشرطة ستظل العين الساهرة واليد الأمينة للمحافظة على الارواح والممتلكات فيما قدم مدير عام قوات الشرطة دعما عينيا وماديا لمنسوبى المباحث الفيدرالية.