بالصور.. آخر رسائل لـ الفقيد (نورين) مع أصدقائه قبل وفاته

الخرطوم: السوداني

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، آخر رسالة للفقيد المقريء الشيخ نورين محمد الصديق، مع أحد أصدقائه الذي يلومه على التأخير عن حضوره لتلبية دعوة عشاء،

فيرد عليه الفقيد ( معليش ربنا ما أراد لكن بكرة سأكون معاك غداء وعشاء إذا ما متنا .. وإذا أتى القدر فادعو لنا ولاتنسونا).

وفي رسالة أخرى حكى له الشيخ مهند الكناني الذي رافقه في الرحلة وتوفي معه في ذات الحادث، عن رؤيا منامية يقول فيها مخاطباً رفيقه نورين : سبحان الله رأيت رؤيا قبل يومين كأني واياك في أرض مغيثة لينة نزرع نبتاً أخضر، لم أدر ما هو إلى جانبنا أحد يقرأ القرآن وأنت تصحح قراءته.

ورد عليه شيخ نورين : رؤيا عجيبة، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن وافاض علينا من بركاته وأسراره، واستعملنا خداما لكتابه، صاحب القلب الشفاف، المنور يرى الرؤى الصالحة، أصلح الله القلوب، تحياتي

وكان الكناني قد توفي معه مع ثلاثة آخرين في حادث السير الأليم في طريق عودتهم من رحلة دعوية بالولاية الشمالية.