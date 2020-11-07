تحسباً لموجة ثانية.. وزير الصحة يتفقد مراكز العزل بولاية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

تفقد وزير الصحة الإتحادي المكلف د.اسامة احمد عبد الرحيم، مراكز العزل بولاية الخرطوم، كاشفا ان الزيارة جاءت بغرض الاشراف على الاستعدادات لمجابهة جائحة كورونا وتحديد الاحتياجات الفعلية حتى يتم توفيرها.

وثمن عبدالرحيم لدى جولته التي رافقه فيها مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة د. تهاني أمين، ومدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. الفاتح، ومدير منظمة الصحة العالمية بالسودان د. نعمه سعيد، الدور الكبير للكوادر الطبية ووصفهم بخط الدفاع الأول، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود من اجل مكافحة الوباء.

وناشد عبدالرحيم، المواطنين بضرورة الالتزام بارشادات وزارة الصحة والاهتمام بغسل الايدي وتعقيمها وارتداء الكمامات بجانب الابتعاد عن الازدحام.