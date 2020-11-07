“حميدتي” يغرد مباركاً فوز “بايدن” رئيسا للولايات المتحدة

الخرطوم: السوداني

غرد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” مباركاً للرئيس جو بايدن ونائبته الفوز بانتخابات الامريكية، آملا أن تشهد علاقات البلدين تحت الإدارة الجديدة تعاوناً أكبر.

وقال “حميدتي” : أبارك للرئيس المنتخب بايدن فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية كما اهنئي نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس والشعب الأمريكي على اختياره.

مضيفاً: إن شعبنا يأمل أن تشهد علاقات البلدين تحت الإدارة الجديدة تعاوناً أكبر وشراكة فعّالة تحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.