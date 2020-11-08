الدولار يعاود الصعود لـ(246) جنيهاً بالسوق الموازي

الخرطوم : عبير جعفر

سجلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي أمس زيادة طفيفة أمام الجنيه وسط تحسن نسبي في المعروض من العملات الأجنبية مع زيادة في حجم الطلب بداية الأسبوع.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ (السوداني) فإن سعر البيع للدولار سجل (246) جنيها بدلا عن( 238)جنيها اما سعر الشراء (245) جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي(66) جنيها بدلا عن (62)جنيها أما سعر الشراء(65) جنيها والدرهم الإماراتي (66)جنيها لسعرالشراء و(67) للبيع أما سعر اليورو (380) لسعر الشراء و(281) لسعر البيع ، وتوقع متعاملين حدوث زيادة نتيجة لزيادة الطلب على الدولار خاصة من قبل الشركات المستوردة للوقود بعد أن تم تحريره مؤخرا . وارجع المتعاملون ارتفاع أسعار العملات لزيادة الطلب من العملات متوقعين مزيدا من الارتفاع خلال الأيام المقبلة حال استمر زيادة الطلب العالي عليه .