التئام ورشة الصمغ العربي بالنهود

الخرطوم: السوداني

يعقد معهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر بجامعة كردفان ومجلس الصمغ العربي ومشروع مدينة وادي الهشاب بالتعاون مع منظومة الصناعات الدفاعية ومجموعة تنمية الصادرات بشركة قرين زون اليوم الأحد بمدينة النهود ورشة الصمغ العربي لإدماج الشباب والمرأة فى عمليتي الطق والحصاد النموذجيتين تحت شعار(معاً لتحقيق جودة الصمغ العربي).

وتتناول الورشة (6) أوراق علمية وتهدف لتزويد منتجي الصمغ العربي بالمعلومات والرسائل الإرشادية التي تمكنهم من الاستفادة القصوى من أشجار الهشاب بالتركيز على الطق النموذجي للأشجار والحصاد النموذجي للصمغ من أجل استمرارية الإنتاج وتحسين الوضع المعيشي.