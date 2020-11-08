الطاقة: وصول بواخر تحمل (72) ألف طن جازولين

الخرطوم: السوداني

كشف وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن عن اكتمال تفريغ باخرة الجازولين الخاصة الأولى البالغ حمولتها ٣٦ ألف طن، فيما أعلن عن دخول الباخرة الثانية للتفريغ بذات الحمولة، مؤكداً البدء فعلياً في توزيع الجازولين الخاص بالسعر الحر بالخرطوم بعدد من الولايات الأخرى في كل من (شمال دارفور، شمال كردفان، الشمالية، نهر النيل، كسلا وغيرها وقال خيري إن الجازولين الخاص تم توزيعه بالعاصمة في محطات شركة بشائر البالغ عددها (٣٨) محطة موزعة على المدن الثلاث (أم درمان وبحري والخرطوم)، كاشفاً كذلك عن توزيع جازولين حر بتعاقدات مباشرة مع شركات خاصة للتعدين وأخرى مع شركة زادنا الزراعية كأحقية لتلك الشركات لا نمانع عليه طالما يعمل على زيادة الإنتاج الزراعي والتعدين. وأكد خيري استمرار توزيع الجازولين الحكومي حسب الخطة الموضوعة مع إعطاء أولوية قصوى للقطاع الزراعي الذي يصل إلى(١٦٠٠) متر مكعب بنسبة ١٠٠٪ بناءً علي طلب وزارة الزراعة’ وللكهرباء بواقع(١٥٠٠) متر مكعب بنسبة ٦٥٪، ولبقية القطاعات الأخرى بنسبة ١٠٠٪ للمحليات وقود شاحنات توزيع الوقود والقوات النظامية والمواصلات العامة بنظام الكروت، والحكومية ونقل القمح.

وقطع خيري بأن البنزين الخاص أصبح بدون صفوف بمحطات الوقود الخاص تقريباً، مقراً بوجود صفوف في البنزين الحكومي غير أنها بدأت تخف تدريجياً، داعياً المواطنين للتحلي بالصبر قليلا، مشيداً بالقوات النظامية التي تساعد في ضبط الصفوف وتسهيل الأمور للمواطنين ومتابعتها للمهربين وتجار السوق السوداء للوقود.