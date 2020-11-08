(20) مليون دولار من أمريكا لشراء قمح للسودان

الخرطوم: السوداني

اعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تخصيص مبلغ 20 مليون دولار لشراء قمح عبر برنامج الغذاء العالمي دعماً للسودان لمقابلة احتياجاته العاجلة من السلعة الاستراتيجية الأساسية.

وقال بيان صحافي من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (يوسيد) إن الادارة الامريكية اعلنت نيتها ارسال هذا الدعم للسودان بعد ان يجيزه الكونجرس الامريكي وان هذا المبلغ سيمكن السودان عبر برنامج الأغذية العالمي من شراء ما يقرب من 65600 طن متري من القمح.

وقال البيان إن المنحة تمثل مساهمة الولايات المتحدة ضمن التزامها السابق نحو السودان و البالغ 45 مليون دولار تستخدم لتزويد البلاد بالقمح لمعالجة النقص العاجل في الدقيق.

واشارالبيان الى ان حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم من جانبها بدفع مبلغ مساو لمساهمة الولايات المتحدة ،20 مليون دولار، بينما تساهم حكومة اسرائيل بمبلغ 5 ملايين دولار لذات الهدف.