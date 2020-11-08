(15) ألف جوال الإحتياج اليومي لدقيق الخبز بالجزيرة

الخرطوم: سونا

أعلنت الإدارة العامة للتجارة بالجزيرة عن توزيع 22.800 جوال دقيق مدعوم للمخابز بالولاية خلال نوفمبر الحالي ..

وأكدت مدير الإدارة العامة للتجارة أسماء محمد أحمد التزام إدارتها بمعيار الكثافة السكانية والشفافية والعدالة في توزيع الدقيق على المحليات.

ولفتت للجهود الجارية لزيادة حصة الولاية من الدقيق بالتنسيق مع الحكومة الإتحادية حيث ارتفعت حصة الولاية إلى 6 آلاف جوال زنة 50 كيلو في اليوم فيما تبلغ الحاجة الحقيقية للولاية من الدقيق 15 ألف جوال زنة 50 كيلو في اليوم ..

وكشفت مدير التجارة عن دخول مطاحن مدني وA. F. M بمحلية المناقل دائرة الإنتاج مما يسهم في زيادة الحصة من الدقيق وتقليل كلفة الترحيل خلال الفترة القادمة.