الشفافية السودانية : (90)% من سوق الاتصالات في قبضة مستثمرين أجانب

الخرطوم: السوداني

كشف رئيس منظمة الشفافية السودانية د. الطيب مختار عن سيطرة مستثمرين أجانب على (90)% من سوق الاتصالات وإيراداته الضخمة.

وانتقد في المنتدى الصحافي حول الوضع الراهن لشركات الاتصالات بقاعة لدا بارك بالخرطوم عدم وجود ضوابط واضحة لكيفية خروج هذه الإيرادات الضخمة للشركات من البلاد، داعياً لمراجعة العقود المبرمة مع هذه الشركات وقوانين الاستثماروتفعيل حق الحصول على المعلومات للجميع والصحافة على وجه الخصوص كسلطة رابعة.

ولفت د. مختار للكتلة النقدية الضخمة لشركات الاتصالات (نقاطة) تدخل لخزينتها تصل لـ(300) مليار جنيه يومياً إذا أخذنا في المتوسط استهلاك الفرد (10) جنيهات، لابد أن تضع الحكومة يدها عليها للاستفادة منها والتحكم في هذه الكتلة النقدية والتي تحد من طباعة العملة وإيقاف الاستدانة من النظام المصرفي.