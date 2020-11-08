وكلاء وقود: وفرة في البنزين وشح الجازولين ببعض محطات التزود

الخرطوم :عبير جعفر

تشهد محطات التزود بالوقود انحسارا ملحوظا في صفوف البنزين، مقارنة بالجازولين عقب تحرير أـسعاره.

وعزا بعض الوكلاء بالمحطات لـ(السوداني) ذلك لانسياب الوقود وخاصة البنزين، غير أنهم أكدوا حدوث شح في الجازولين نتيجة لتوزيعه للولايات لموسم الحصاد.

وقال صاحب محطة وقود بشائر بام درمان امين حسن لـ( السوداني) إن هناك استقرارا في المشتقات البترولية وانحسار المركبات بالمحطة و اشار لاستمرار الضخ اليومي ما ينعكس على حل الأزمة جذريا خاصة بعد تحرير الوقود ما يسد الفجوة من تنشيط السوق الأسود ٫ مشيراً لوجود صفوف في بعض المحطات لشح لجازولين.

وأكد وكيل محطة بالخرطوم “2” لانحسار كبير صفوف الوقود المدعوم بالمحطة عقب العمل بالوقود التجاري.

وقال ان هناك انفراجا نسبيا في المشتقات البترولية خاصة البنزين ٫ متوقعاً انفراج الأزمة كلياً خلال الأيام المقبلة بإستمرار الضخ بمحطات التزود ٫ وأوضح بان هنالك ارتفاعا في السعر فمعظم اصحاب المركبات يفضلون الوقود المدعوم عن التجاري رغم الصفوف.

و اضاف صاحب محطة وقود بام درمان فراس محمد بان هنالك هدوءا في حركة التزود وتلاشي ازدحام المركبات بمحطات الوقود عقب تحريره ، مشيرا لوجود شح في الجازولين نتيجة لتوزيعه للولايات لموسم الحصاد ووفرة في البنزين ٫ كاشفا عن تراجع حركة السوق” الموازي” للوقود خاصة بعد الزيادة الجديدة لسعر الجالون.