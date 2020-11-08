خبراء ينتقدون زيادة أسعار الوقود

الخرطوم: السوداني

انتقد خبراء اقتصاديون الزيادات الجديدة التي أقرتها حكومة الفترة الانتقالية في الوقود، واستهجن الخبير الاقتصادي عالم عباس تصريح لمسؤول حكومي حول تعديل سعر لتر البنزين الحر إلى 132 اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال عباس في تصريحات صحفية إن الاقتصاد السوداني مبني على الشائعات مما جعله غير مستقر بالإضافة إلى بعض الإشكالات التي تواجهه من ارتفاع وانخفاض للدولار الأمر الذي سهل عملية التلاعب فيه بالنسبة للمضاربين.

وعاب عباس على الحكومة غياب التوضيحات الرسمية مما أدى للتلاعب وزيادة الأسعار بالنسبة لمسألة الوقود.

ووصف المحلل والخبير الاقتصادي د. ياسر العبيد قرار رفع الدعم عن المحروقات بغير السليم مضيفاً بأن هذه الخطوة لن تحل مشكلة محذراً بأن المشكلة إذا لم يتم تداركها بتخطيط سليم قد تصيب الاقتصاد السوداني في مقتل.

وحول تأثير ارتفاع تعريفة المواصلات على حياة الناس أوضح د. ياسر أن تعريفة المواصلات أثرت بشكل كبير على حركة الموظفين والطلاب والعمال من وإلى مواقع عملهم مشيرا إلى أن ذلك سيلقي بظلال سالبة على الإنتاج والإيرادات وعلى العملية التجارية برمتها في الأسواق مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إعادة النظر في مسألة رفع الدعم بصورة عاجلة داعياً الدولة التدخل بأسرع ما يمكن حتى لا يتأثر دولاب العمل في المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.