فصل وعلاقة؟

** تجاوز المفاوضون العقلاء أزمة فصل الدين من الدولة التي كانت عقبة في بداية كل جولة وتنذر بفض الجولة قبل أن تبدأ واقصد بالمفاوضين العقلاء الدكتور جون قرنق وأحيانا نيال دينق او الدكتور لام اكول او سيلفاكير من جهة ومولانا السيد محمد عثمان من جهة ثم الدكتور محمد الأمين خليفة من الجهة الأخرى ومن واصل بعده الدكتور غازي صلاح الدين والاستاذ علي عثمان محمد طه.

** سأشرح كيف تجاوزوا هذه الازمة واستطاعوا بداية التفاوض حتى انتج اتفاقيات سلام في ميشاكوس ٢٠٠٤م ونيفاشا ٢٠٠٥م وأحمد الله أن ذاكرتي لا تزال حاضرة فقد حضرت كل جولات المفاوضات من اتفاق الميرغني قرنق في اديس ابابا١٩٨٨م وكان أفضلها وأصر على ذلك (رغم ان هذا لم يعجب ناس الانقاذ) حتى اتفاقية السلام.

** كيف تجاوز كل هؤلاء العقلاء أزمة الدين والدولة لأن وفد الحكومة كان يرفض مناقشة فصل الدين عن الدولة وحتى مولانا الميرغني يرفض ذلك ولهذا لم ترد الفقرة بهذا النص في اتفاق أديس أبابا َمع قرنق.

** في واحدة من الجولات الفاشلة في نيروبي عقبت جولة ابوجا ون الفاشلة كان رئيسا الوفدين الدكتور غازي صلاح الدين ونيال دينق وكلاهما من الصقور وليس الحمائم وقبيل الدخول للقاعة داعبتهما وكانا ولا يزالان من اعز أصدقائي ونيال دينق لمن لا يعرفه كان من ابرز نجوم منتخبنا الوطني لكرة السلة الذي فاز بكأس العرب عام ١٩٧٥م في الكويت أمام منتخب العراق حامل ذهبية أولمبياد ١٩٧٢م وضم إلى جانب نيال العمالقة وليم اندرية والاعيسر وشارلس منيانق وأحمد خميس.

** داعبت غازي ونيال راجيا الا تتطاول الجولة لان الحج على الأبواب وكنت مرتبطا بعمل فرد نيال بأن الأمر يتوقف عند الدكتور غازي الذي رد عليه بنفس الإجابة ومعها (ربنا يسهل) وضحكنا جميعا ودخلوا للقاعة المغلقة بمقر الرئاسة الكينية.

** لم تستغرق الجولة اكثر من عشر دقائق وجرى نحو الوفدين جموع الاعلاميين واجابني نيال غاضبا بأن اسأل غازي وذهب جلست الي الدكتور غازي وقال مبتسما (الحق حجك وانا ذاتي حاجي السنة دي)

** سألت الدكتور غازي عن التفاصيل التي نسفت الجولة قبل أن تبدأ فذكر أن الوساطة الكينية قرأت أجندة الاجتماع وشملت فصل الدين عن الدولة وتقرير المصير ونقاطا أخرى اعترضت على موضوعيْ تقرير المصير وفصل الدين وذكرت ان السودان قرر مصيره في ١٩٥٦/١/١م وان مسألة فصل الدين من الثوابت غير قابلة للتفاوض وانتهت اقصر جولة في تاريخ اي جولات.

** عقلاء المفاوضات الذين أشرت لهم في بداية هذه المادة ووصفتهم بالحمائم استبدلوا كلمة واحدة في الأجندة وكلمة(فصل) إلى كلمة (علاقة) الدين بالدولة باعتبار ان الفصل ينهي الموضوع بينما العلاقة تفتح الباب للتفاوض وقد يعني الكثير واظن ذلك حدث في جولة ابوجا تو بموافقة الطرفين وطبعا وفد الحركة وكان بقيادة سيلفا كير وقد اجتمع بهم الدكتور قرنق لساعات ثم غادر واذكر الأخ عبد العزيز الحلو بذلك وكان ضمن الوفد ولكنه لم يذكر ممثله في جولة جوبا الاخيرة عمار امون ففشلت الجولة لتمسك وفد الحكومة الانتقالية بعلاقة الدين والدولة كما كان يذكر السيد محمد التعايشي فيما أصر عمار امون وذكر فصل الدين عن الدولة.

** نحن في هذه المرحلة الحساسة من تاريخنا نحتاج للعقلاء الحمائم اكثر من الصقور وبمراجعة اتفاقية ميشاكوس كان الحل المقبول لكل الاطراف لعلاقة الدين بالدولة وليت َمفاوضي ٢٠٢٠م يراجعون ما سبق لي اصلوا من حيث انتهى السابقون لا يبدأؤون من الصفر.

*نقطة نقطة*

** اعتز بحوارين اجرتهما في نيفاشا عقب التوقيع على اتفاق السلام مع الاستاذ علي عثمان محمد طه والدكتور جون قرنق وأمس طلبت من الدكتور فؤاد عبد الرازق مقدم برنامج صفحات من تاريخ ال BBC لإعادة بثه وكان بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٥م والتاريخ في أفق الذكرى السادسة والأربعين لثورة مايو.

** السيد ترامب ويبدو أنه في طريقه إلى (دق الدلجة) بدأت تخرج منه تصريحات غريبة كما وصفتها إحدى عضوات المحاكم الولائية وهي مطالبته بوقف فرز الأصوات وعلقت بأن الناخبين هم الذين يحددون المرشح وليس العكس.