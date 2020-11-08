الغموض يكتنف مصير التونسي سوداكال يؤكد انطلاقة إعداد المريخ اليوم

الخرطوم : السوداني

دعا رئيس نادي المريخ، آدم سوداكال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الحضور لبداية إعداد الأحمر ابتداء من اليوم الأحد استعداداً للاستحقاقات التي تنتظر الفريق في البطولة الإفريقية الموسم القادم.

ويكتنف الغموض مصير إعداد الفرقة الحمراء خاصة في ظل التهديدات التي أطلقها الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي جمال خشارم ومعاونه الألماني موير، حيث رفض الثنائي العودة للخرطوم مؤكدين بأن الأوضاع في النادي غير جيدة وأن الطريقة التي يدار بها النادي في وجود الرئيس سوداكال غير جيدة.

ودخل سوداكال في مفاوضات مع مدرب المريخ الأسبق البلجيكي لوك إيمال من أجل إعادته مديراً فنياً، على أن تتم التسوية المالية معه بشأن المستحقات التي حكم له بها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبحسب المصادر فإن خلافات اشتعلت داخل أروقة مجلس المريخ بشأن الطريقة التي أدير بها ملف الانتدابات حيث أعلن الكابتن خالد أحمد المصطفى استقالته من منصب مقرر لجنة التسجيلات بينما انتقد الكابتن هيثم الرشيد الطريقة التي أدار بها ملف الانتقالات وقال إنه غير جيد.