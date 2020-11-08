أكد انفراد (السوداني) نائب رئيس الهلال يؤكد بقاء الماكوك ويرفض الاستهداف

الخرطوم : السوداني

أكد المهندس الطاهر يونس نائب رئيس لجنة التطبيع رئيس القطاع الرياضي بنادي الهلال انفراد “السوداني” بخصوص اللاعب نزار حامد، وبعث يونس برسالة لجماهير وأنصار النادي داخل الوطن وخارجه مفادها أن اللاعب الموهوب نزار حامد باقٍ في كشوفات الهلال وهو الأمر الذي أشرنا له في عدد الصحيفة أمس.

يونس أكد في حديثه للموقع الرسمي للنادي أن نزار من أفضل صانعي الألعاب في السودان حالياً، نافياً أن يكون هنالك أي اتجاه لإخلاء خانته أو حتى إعارته، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن نزار يدخل ضمن خطط الجهاز الفني في الموسم الجديد، نظراً لما يمتلكه متوسط ميدان الأزرق من مهارات عالية وأسلوب متفرد ومتميز.

وطالب الطاهر يونس جماهير الهلال من تحري الدقه في نشر الأخبار، موضحاً أن هنالك من يريد زعزعة استقرار النادي بنشر الأكاذيب والشائعات والتي تهدف إلى زرع الفتن بين لجنة التطبيع وجماهير النادي، وأشار الطاهر إلى أن العمل الكبير الذي قامت به اللجنة خلال فترة الانتدابات الحالية جعل أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة يسعون لتعكير صفو أجواء القلعة الزرقاء، وناشد الطاهر أنصار وجماهير الهلال برفض استهداف النادي عبر هكذا شائعات، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندة الخبيثة والتصدي لهم بشتى الوسائل والطرق والرد عليهم فوراً.