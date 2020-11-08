منتخب الشباب يصل تنزانيا ويتدرب اليوم

وصلت العاصمة التنزانية دار السلام بعثة منتخبنا الوطني للشباب، وذلك لإقامة معسكر تحضيري تتخلله مباراتان أمام نظيره التنزاني، بهدف مشاركة أمثل بتصفيات إقليم سيكافا لكرة القدم التي تنطلق في 22 نوفمبر الجاري، والتي تؤهل لنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب في 2021 بالمغرب.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار الزعيم التنزاني جوليوس نايريري، كل من المستشار بسفارة السودان بتنزانيا عصام عبد الرحيم عبد الرحمن، الذي سهل الكثير من الإجراءات مع سلطات المطار، والدكتور إبراهيم عبد الرحمن شداد ممثلاً للجالية السودانية، وقد تابع المستقبلان كل تفاصيل البعثة من المطار وحتى مقر إقامة البعثة بفندق وسط العاصمة دار السلام.

وكشف المستشار بسفارة السودان في العاصمة التنزانية دار السلام، أن القائم بأعمال السفارة جعفر ناصر كان حريصا على استقبال المنتخب بنفسه، ولكنه عاد متأخراً أمس الخميس، بعد حضوره حفل تنصيب الرئيس التنزاني المنتخب بالعاصمة الإ\اقتصادية والتجارية الجديدة دودوما.

وأعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني للشباب منير لهباب عن خوض أول حصة تدريبية لمنتخب الشباب بتنزانيا في تمام الساعة السابعة من صباح السبت 7 نوفمبر 2020م بوسط العاصمة دار السلام.

وسوف يخوض منتخبنا الوطني للشباب مباراته الودية الأولى أمام نظيره التنزاني يوم غد الإثنين 8 نوفمبر الجاري، بينما يخوض الثانية يوم 11 من ذات الشهر.

يذكر أن تنزانيا هي محطة الإعداد الخارجية الثانية لمنتخب الشباب السودانية، بعد محطته الأولى بكينيا التي خسر خلالها مباراتيه الوديتين أما نظيره الكيني (1/3) و(1/2)، وسوف يتوجه الأسبوع القادم إلى زنزبار التي ستكون محطةالإعداد الخارجية الثالثة وسوف يخوض خلالها مباراتين أيضا ضد نظيره الزنزباري.