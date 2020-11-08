بعثة المنتخب الوطني تصل غانا جماهير النجوم السوداء تتحدى لاعبينا وتؤكد الجاهزية

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عند الساعة الواحدة من ظهر امس، إلى العاصمة الغانية (أكرا) على متن الخطوط الإثيوبية، وذلك بعد معسكر قصير في أديس أبابا خاض من خلاله صقور الجديان مباراة تحضيرية مع نظيرهم الاثيوبي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، وأحرز هدفي السودان، محمد عبدالرحمن وأطهر الطاهر، وذلك عصر أمس الأول على استاد أديس أبابا، وهي المباراة الإعدادية السادسة لمواجهتي غانا يومي 12 و 17 نوفمبر 2020م ضمن الجولتين؛ الثالثة والرابعة من تصفيات أمم افريقيا الكاميرون 2022م، وسبق أن واجه المنتخب إريتريا وتشاد في مباراتين، وتونس وتوغو في أيام الفيفا، قبل أن يختمها بمواجهة الاثيوبي، و يترأس بعثة المنتخب الدكتور أمين الجابري ويرافقها الجهاز الفني بقيادة المستر هوبيرت فيلود المدير الفني للمنتخب، والكابتن خالد بخيت المدرب العام، واستصحب الجهاز الفني 22 لاعباً، بقيادة الكابتن أكرم الهادي، ونصرالدين الشغيل قائدا صقور الجديان.

بعثة المنتخب وجدت في استقبالها بالمطار سعادة السفير محمد عبدالرحمن يس سفير السودان في غانا، وتمثيل الاتحاد الغاني، وغادرت مباشرة إلى مدينة (كيب كوست) من المطار (كوتوكا الدولي) في أكرا؛ حيث تقام المباراة ضد النجوم السوداء يوم الخميس المقبل الموافق 12 نوفمبر الجاري.. يذكر ان أفراد البعثة كالمعتاد خضعوا لفحص كرونا مجدد في المطار، وكانت الفحوصات قد أثبتت سلامة الجميع في الخرطوم وأديس أبابا.. ويشار إلى أن موظفي مطار أكرا داعبوا نجوم المنتخب وتوعدوا بالهزيمة وعددوا نجوم الدوريات الأوربية الذين ينتظرونهم في كيب كوست، وكانت ردود نجوم صقور الجديان في إطار الدعابة والتقبل بروح طيبة.