إثيوبيا: تعديلات وزارية في الخارجية ورئاسة الأركان وجهاز الأمن والشرطة

أديس أبابا: السوداني

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تعديلات وزارية في حكومته، شملت الخارجية ورئاسة الأركان وجهاز الأمن الوطني والشرطة الفيدرالية.

وأوكل آبي احمد حقيبة الخارجية الى “ديمقي مكنن” نائب لرئيس الوزراء الإثيوبي، خلفاً لغدو أندارجاشيو؛ الذي تم تعيينه مستشاراً للأمن القومي لرئيس الوزراء.

كما تم تعيين الجنرال “برهانو جولا” رئيساً للأركان، خلفاً للجنرال آدم محمد، فيما تم تعيين الجنرال أباباو تاديسي نائباً له، وهو أحد الجنرالات الأربعة المتقاعدين الذين استدعاهم رئيس الوزراء للعودة إلى الخدمة العسكرية هذا الأسبوع.

كما شملت التعديلات أيضاً، تغيير رؤساء كل من جهاز الأمن الوطني، والشرطة الفيدرالية، حيث تم تعيين “تمسجين طيرونه” على رأس جهاز الأمن خلفا لـ”ديميلاش غبري ميكائيل” الذي تم تعيينه مفوضاً للشرطة الفيدرالية.