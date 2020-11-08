اجتماع برئاسة حمدوك يناقش تطورات الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة

الخرطوم: السوداني

ناقش اجتماع للجنة العليا لسد النهضة الإثيوبي برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم الأحد، التقرير المقدم من مقرر اللجنة وزير الري والموارد المائية.

وأوضح التقرير، اتفاق الدول الثلاث على إنهاء جولة التفاوض الأخيرة برعاية الاتحاد الأفريقي فى يوم 4 نوفمبر الجاري، وذلك لعدم الاتفاق حول منهجية التفاوض ودور خبراء الاتحاد الأفريقي.

وأمن الاجتماع على موقف السودان الداعي الى التوصل لاتفاق مرضٍ وملزم للدول الثلاث تحت مظلة الاتحاد الأفريقي ولكن بمنهجية جديدة تعطي دوراً أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي في عملية التفاوض. كما أمّن على ضرورة التوصل للاتفاق لضمان سلامة تشغيل سد الروصيرص الذي يبعد مسافة قصيرة من سد النهضة.