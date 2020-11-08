وزير النقل المكلف يؤكد على ضرورة قيام شركة أمنية داخل الموانىء

الخرطوم: السوداني

تفقد وزير النقل الاتحادي المكلف هاشم ابنعوف سير العمل بميناء بورتسودان الجنوبي للحاويات ووقف ميدانيا على مستوى الاداء التشغيلي ومعدل المناولة الذي بلغ (1500) حاوية يوميا خلافا للفترة التي سبقت تنفيذ البرنامج الاسعافي لتطوير الموانئ التي لم يتجاوز فيها معدل المناولة (700) حاوية يوميا.

جاء ذلك خلال جولة الوزير الميدانية لميناء بورتسودان الجنوبي التي رافقه فيها المدير العام لهيئة الموانىء البحرية كابتن اونور آدم في اطار زيارة الوزير اليوم لولاية البحر الاحمر .

وفي تصريحات اعلامية خلال الجولة استنكر الوزير الرسائل المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن ان الميناء يعمل برافعة واحدة والادعاء بأن تأخير التفريغ يصل احيانا الي 60 يوما ووصف الرسائل بالعارية من الصحة .

واشار الوزير الى وجود ستة رافعات بالميناء حاليا اضافة الى رافعة سابعة تعمل للتناوب لاجراء عمليات الصيانة، وشدد الوزير علي فتح تحقيق حول هذه الرسائل .

واضاف الوزير ان الاحداث الامنية التي شهدتها مدينة بورتسودان مؤخرا ادت الى تكدس الحاويات، مؤكدا ضرورة قيام شركة امنية للحفاظ على الامن داخل الموانىء وضرورة تحسين التدريب الاداري، والدورة المستندية ورفع كفاءة الجهات ذات الصلة بعمل الموانيء، بالاضافة الى اتباع الشفافية في مؤشرات الاداء اليومي .

وكشف الوزير عن التفويضات التي صدرت لدائرة جمارك البحر الاحمر، وادارة التجارة بولاية البحر الاحمر باستكمال كل الاجراءات ببورتسودان دون الرجوع الى المركز لتبسيط وتسهيل الاجراءات ورفع معدلات الاداء .