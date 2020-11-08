النائب العام: ننتظر دعماً خارجياً لإنهاء التحقيق في محاولة اغتيال حمدوك

الخرطوم: السوداني

قال النائب العام السوداني تاج السر الحبر، اليوم الأحد، إنهم ينتظرون دعماً فنياً خارجياً لإنهاء التحقيقات حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مشيراً إلى توقيف عدد من المتهمين.

وكان رئيس الوزراء السوداني نجا في التاسع من مارس الماضي، من محاولة اغتيال عبر استهداف موكبه بعبوة ناسفة، صنفتها الحكومة على إنها عملية إرهابية.

وقال النائب العام تاج السر الحبر، وفق ”سودان تربيون” إن التعامل مع المنظمات الإرهابية يحتاج إلى قدر عالٍ من الإمكانيات الفنية، موضحاً أن إغلاق المطارات بسبب جائحة كورونا أسهم في تأخير وصول خبراء أجانب للسودان للمساعدة في التحقيقات.

وأضاف “نحن نستعين بخبرات أجنبية لتساعدنا في الوصول إلى فكفكة بعض الرموز”، لكنه رفض الكشف عن جنسيات هؤلاء الأجانب.