مدني عباس لصحفيين: (انتوا عايزين تسقطوا الحكومة وزمن الكيزان كنتوا بتخافوا)

الخرطوم: السوداني

فقد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني؛ أعصابه، وانفجر غاضبا؛ في وجه الصحفي اللامع علي الدالي، حيث وجه له الأخير حُزْمَة أسئلة؛ حول “عدم شرعية إنشاء وزارة التجارة للشركة السودانية لاستيراد السلع الإستهلاكية، التي تنافس القطاع الخاص، ولماذا لم يتم طرح وظائف الشركة في الصحف، وكيف تم تعيين الموظفين، بالإضافة لفشل برنامج سلعتي”. فرد مدني بالقول: (دي تفاصيل ساكت، وانتوا زمن الكيزان كنتوا بتخافوا، وما بتقدروا تسألوا زي الأسئلة دي). واضاف: (بعضكم عاوزين يسقطوا الحكومة، بمثل هذه الأسئلة؟).

وقال الوزير، في ندوة اقتصادية بدار التجمع الاتحادي بالخرطوم ٢، للدالي: (انت ما عندك علاقة بالصحافة)، فرد عليه الدالي (خير.. لكن انت الما عندك علاقة بالوزارة، لانه يوجد شبه اجماع على انك فاشل).