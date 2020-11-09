وفرة في وارد السمسم بسوق محاصيل تندلتي

تندلتي :سوسن محمدعثمان

شهد سوق محصول تندلتي تدفق وارد محصول السمسم مع توقعات بالمزيد من الوارد في بعض المحصولات الاخرى.

وقال مدير سوق محصول تندلتي مبارك الطاهر ان وارد السمسم اليومي يتراوح ما بين الـ ٣٥٠ الى ٤٠٠ قنطار سمسم

واضاف ان عمليات الحصاد لا تزال في بداياتها، واصفا سعر قنطار السمسم بالمجزي تماما للمزارع ويتراوح ما بين ٩ آلاف جنيه و(9,300)جنيه لقنطار السمسم الأبيض اما الاحمر مابين (8.500) جنيه الي ٩ آلآف جنيه

وكشف عن سياسات وموجهات جديدة لمنع عمليات البيع والشراء خارج اسواق المحاصيل عبر تفعيل جهاز رقابي محكم يقوم بمراقبة ومتابعة المخالفين وتوقيع عقوبات صارمة.