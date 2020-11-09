الأحد المقبل عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بالسلام

الخرطوم: السوداني

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن يوم الأحد المقبل عطلة رسمية بجميع أنحاء البلاد، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة باستقبال قادة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بجوبا وضيوف البلاد في هذه المناسبة.