الري تقدم طلمبات مياه لغرب دارفور

الخرطوم: السوداني

أعلن وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، عن تقديم عدد من الطلمبات لتشغيل الآبار المتوقفة بمدينة الجنينة، بجانب السير في عمليات حفر الآبار ضمن برامج حصاد المياه، متى ما توفرت الأموال اللازمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والصناديق العربية.

وقال عباس لدى لقائه بمكتبه اليوم، والي ولاية غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، إن مساعدة الولايات الطرفية والخارجة من النزاعات لها الأولوية القصوى لدى الوزارة، مشيراً الى أن وزارة الري مستعدة تماماً لتقديم الدعم الفني من غير اي تكلفة وفي اي وقت.

من جانبه، أكد الدومة ان ولايته تعاني من نقص حاد في مياه الشرب، باعتبارها ولاية خارجة من النزاعات والصراعات التي عطلت كل المشاريع، وخاصة آبار المياه، معرباً عن تقديره للمساعدات التي وعدت وزارة الري بتقديمها للولاية.