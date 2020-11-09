تطورات مثيرة في المريخ سوداكال يرفض التطبيع ويتمسك بمنصبه رئيس النادي يدعو لاحترام الديمقراطية ويرحب بالوفاق

الخرطوم :السوداني

أصدر رئيس نادي المريخ، آدم سوداكال بيانا ضافيا أوضح من خلاله موقفه من التحركات الجارية المتعلقة بتكوين لجنة تطبيع لإدارة النادي خلفا لمجلس الإدارة الحالي.

ونفى سوداكال بشدة خلال البيان ما أشيع مؤخراً في بعض وسائل الإعلام حول قبوله العمل نائباً للرئيس في ما يسمى لجنة التطبيع، مؤكدا بانه الرئيس الشرعي والمنتخب لمجلس المريخ وذلك بموجب النظام الأساسي لعام 2019 المجاز من قبل الجمعية العمومية لنادي المريخ.

وأبان سوداكال خلال بيانه انه لا مجال لتكوين اية لجنة تطبيع مشيرا إلى أنهم في مجلس المريخ المنتخب لا يمانعون تعيين وضم اي مريخي ضمن عملية وفاقية يكون الهدف منها رفعة شأن المريخ وقيادته نحو آفاق أرحب من النجاحات محليا وقاريا.

كما ينوه إلى إن مجلس المريخ المنتخب لا يمكن أن يخذل شعب المريخ الداعم للعملية الديمقراطية بالنادي مبيناً ان نادي المريخ محكوم بموجب نظامه الأساسي المجاز في أكتوبر من العام 2019 والمؤكد في أكتوبر 2020 وأنهم لن يفرطوا في تسليم الأمانة التي أوكلت لهم من قبل الجماهير التي انتخبتهم وأن نادي المريخ لن يعود للوراء كما هي حركة التأريخ تذهب نحو الإمام موضحاً ان ما تم خلال الفترة الماضية بالنادي عزز من مبدأ أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية بالنادي لذا لا مجال لأي تراجع عن هذا وأنهم في سبيل خدمة المريخ لن يترددو في إحداث توافق وفقا لنظام النادي ودستوره الحاكم كما ينفي رئيس نادي المريخ ما ظل يتردد حول تقديمه لقائمة تحوي بعض الأسماء مبيناً ان مجلس المريخ المنتخب ماض في استكمال الاستحقاقات المتعلقة بقيام انتخابات حرة نزيهة بموجب نظام النادي لعام 2019.

وأكد رئيس نادي المريخ ان من أراد أن يحكم المريخ عليه أن يأتي عبر الانتخابات.