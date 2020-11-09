هلال الأبيض يدعم شبابه بمهاجم الدبة ومجلسه يصدر جملة قرارات

دعم نادي الهلال الابيض صفوف شبابه وضم الى صفوفه نجم النصر الدبة محمد موسى ويعتبر من المهاجمين الواعدين واشرف على قيد اللاعب ناجي جابر نائب رئيس مجلس الادارة والمهندس احمد عبدالله مسؤول السيستم وهشام النضر مدير الكرة، كما أصدر مجلس نادي الهلال الابيض عدا من القرارات وجاءت كما يلي:

– التعاقد مع الدكتور وضاح شكري طبيبا للفريق.

– التعاقد مع الدكتور مصطفى كرم الله معد بدني للفريق.

– تكليف المنسق الاعلامي بتكوين مكتب اعلامي متكامل وعرضه على مجلس الادارة لاجازته.