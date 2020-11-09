كباشي يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستقبال أطراف العملية السلمية المُوقّعة على اتفاق جوبا للسلام

الخرطوم: السوداني

ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي اليوم بالقصر الجمهوري، اجتماع اللجنة العليا لاستقبال أطراف العملية السلمية المُوقّعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بحضور وزير الدفاع اللواء (م) يس إبراهيم ووزير الصحة المكلف دكتور أسامة عبد الرحيم، ورؤساء لجان الاستقبال وممثلين لأطراف السلام وقِوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، الناطق الرسمي باسم لجان استقبال قادة السلام البروفيسور يوسف محمد زين في تصريح صحفي، إن الاجتماع أجاز تصورات اللجان المختلفة في شكلها النهائي وبرنامج الاحتفال لاستقبال قادة السلام، وأضاف يوسف أن الاجتماع استمع لتنوير مفصل قدمه وزير الصحة الاتحادي المكلف د. أسامة أحمد عبد الرحيم حول الوضع الصحي بالبلاد، وضرورة أخذ التحوطات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، الأمر الذي نتج عنه اتخاذ قرار بأن يحتفل مواطنو كل ولاية في ولايتهم تزامناً مع احتفالات ولاية الخرطوم، وأشار يوسف إلى قومية هذه الاحتفالات وتحقيقها لواحدة من شعارات ثورة ديسمبر المجيدة وهي قيمة السلام الذي ينشده الجميع ليعود دفئاً وأمناً وسلاماً ورخاءً واستقراراً، كما عبّر عن شكره وتقديره لكل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات التي أسهمت في تحقيق السلام حتى أصبح واقعاً معاشاً.