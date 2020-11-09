السودان: “بربر” تشيع طفلين في موكب حزين دفعا حياتهما ثمنا لـ(صورة سيلفي)

الخرطوم: السوداني

شيعت مدينة “بربر” شمالي السودان في موكب حزين، اليوم طفلين دفعا حياتهما ثمنا لالتقاط (صورة سيلفي) على ضفاف نهر النيل.

ففي حادثة فاجعة لقى طفلان تترواح اعمارهما مابين 14 و15 عاماً مصرعهما غرقاً في النيل أثناء التقاطهما لصورة سيلفي على حافة النهر.

وافادت مصادر أن أحدهما حل ضيفاً على المنطقة قادماً من الخرطوم، وعند غروب الشمس توجها للنيل لالتقاط صورة سيلفي، وبينما كانا يقفان في منطقة طينية هشة تعرف بـ (الهدام) انهارت بهما التربة المتحركة وسقطا غريقين بهاتفهما وابتلعتهما في الحال مياه النيل.

فيما وجدت جثتيهما بعد ثلاثة ايام بمنطقة ود الشيخ وهي منطقة جبلية شمالي بربر ووريت جثامينهما الثرى بعد أن شيعتهم جموع من أهل المنطقة في موكب حزين.